İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Faslı sığınmacılar K.A., N.R., A.E.H., H.S., A.E. H.H. ve O.H.'yi yakaladı.

Göçmenlerden K.A.'nın emniyetteki ifadesinde, Türkiye'ye kaçak yollardan girerek İstanbul'da bir süre kaldığını, ardından tanıştığı organizatöre Fransa’ya gidebilmek için 200 euro ve pasaportunu verdiğini söyledi.

Tanımadığı 6 Fas uyrukluyla araçla Edirne'ye getirildiğini, kaçak yollardan geçtikleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia eden K.A., parasını ve pasaportunu verdiği kişi hakkında şikayette bulundu.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.