İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde tadilatının ardından açılışı yapılan bir dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 29 kişiye toplam 122 bin 758 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu Gökhan M. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldı.

Polis, dernekte dijital sistemle tombala oynanması için duvara sabitleniş şekilde çok sayıda televizyon kurulduğunu belirledi.

[Fotoğraf: AA]