Ankara Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda çok sayıda suçtan firari şüpheli olarak kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan E.G.’nin General Zeki Doğan Mahallesi 489. Sokak'taki bir evde oturduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler ekipler, şüpheli E.G.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 2 adet silah ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hakkında, yaralama, ruhsatsız silah satın alma veya taşıma, yağma, tehdit-hakaret, yankesicilik, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 31 ayrı sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.