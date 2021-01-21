Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli Köyü'ndeki bir hastaya giden 112 sağlık ekibi kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan ihbar üzerine olay yerine karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Bölgeye giden ekip, 7 saat süren çalışmanın ardından sağlık personelini kurtardı.

Ambulans kara saplandı, hastaya yürüyerek ulaştılar

Van'ın Erciş ilçesinde de, hamile bir kadına ulaşmaya çalışan sağlık ekibi kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Kara saplanan ambulans tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine, sağlık ekibi gerekli malzemeleri yanlarına alarak yola yaya olarak devam etti.

3 kilometre yürüyerek eve ulaşan ekipler, kadının evde doğum yapmasını sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Anne ve bebeği, daha sonra belediye ekiplerince kardan çıkarılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çobanlar, sürüleriyle yolda kaldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 çoban sürüleriyle yaylada mahsur kaldı.

Çobanlar, her iki ilçede de belediye ekiplerinin yolları açmasıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kara saplanan araçların imdadına koştular

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yolda kalan araçların da imdadına koştu.

Ekipler, kar küreme çalışmasını keserek kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkardı.

Doğu'da ekiplerin zorlu kar mesaisi

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari, Bayburt ve Muş'ta da ekiplerin mesaisi yoğundu.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köyün yolu kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'den çığ uyarısı

Artvin'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Borçka-Hopa arası Cankurtaran mevkiinde ve Şavşat-Ardahan arası Sahara Geçidi'nde zaman zaman ulaşım aksadı.

Doğu Karadenizin iç kesimlerinde kar yağışının devam edeceğini duyuran Meteoroloji, vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı.

