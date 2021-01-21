Esenyurt'ta 26 katlı binanın 9'uncu katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Detayları @trthaber muhabiri Ferit Demirbaş aktardı.https://t.co/2gnyaycYMW pic.twitter.com/wWiYC1ZoTq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2021

Yangının olduğu katta bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Binada ve park halindeki bir araçta hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamanın kesin nedeni için soruşturma sürüyor.