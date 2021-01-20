İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsat tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü F.K., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.