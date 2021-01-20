Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oyuncak ayının içinden silah çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Arama esnasında aracın ön koltuğunda bulunan oyuncak ayının içinden ruhsatsız tabanca çıktı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu.
Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsat tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü F.K., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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