Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kar nedeniyle ahırın damı çöktü: 2 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle damı çöken ahırda bulunan 2 hayvan telef oldu.
Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit köyünde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Hüseyin Duman'a ait ahırın damı biriken kar kütlesine nedeniyle çöktü.
Ahırdaki hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, 2 hayvan telef oldu.
Etiketler: Kar Yağışı
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