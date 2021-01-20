Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit köyünde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Hüseyin Duman'a ait ahırın damı biriken kar kütlesine nedeniyle çöktü.

Ahırdaki hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, 2 hayvan telef oldu.