Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye gitti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 32 sığınmacı kıyıya getirildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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