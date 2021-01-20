Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklular lastik botla denize açıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacıların bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarılan 38 sığınmacı, kıyıya getirildi.