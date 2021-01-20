Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Arızalanan bottaki 38 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 38 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklular lastik botla denize açıldı.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacıların bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.
Ekipler tarafından kurtarılan 38 sığınmacı, kıyıya getirildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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