Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 02:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir art arda sallandı
[Grafik: TRT Haber]
İzmir'in Seferihisar ilçesi art arda sallandı. 3,9,3 ve 4,5 şiddetinde 3 deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde gece saatlerinde art arda üç deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ilk deprem saat 02.28'de 3,9 büyüklüğünde ve 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3 büyüklüğündeki ikinci deprem saat 02.31'de meydana geldi.
02.37'de de 4,5 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 6,91 kilometre.
Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.
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