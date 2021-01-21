İzmir'in Seferihisar ilçesinde gece saatlerinde art arda üç deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ilk deprem saat 02.28'de 3,9 büyüklüğünde ve 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

3 büyüklüğündeki ikinci deprem saat 02.31'de meydana geldi.

02.37'de de 4,5 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 6,91 kilometre.

Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.