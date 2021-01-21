Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.