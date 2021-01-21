Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 'buzlanma ve çığ' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı yaptı. Çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde ise kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.
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