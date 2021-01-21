İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün bin 017 iş yeri denetlendi, 16 bin 370 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 119, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 71, karantina tedbirine uymayan 5 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 120 şüpheli de denetimler sırasında yakalandı.

Trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise bin 375 araç kontrol edildi.