Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü
İstanbul'un Maltepe'de bir otomobil, trafikte seyir halindeyken alev aldı. Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Maltepe D-100 karayolunda Kartal istikametine seyir halinde olan T.Ş. idaresindeki otomobil, Maltepe Devlet Hastanesi yol ayrımında alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürdü.
Kartal istikameti yönünde oluşan trafik akışındaki yoğunluk, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İtfaiye
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