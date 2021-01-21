Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı sırasında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da izinsiz kazı yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde E.L.D. ve kardeşi M.D., Caberkamara mevkisi yakınlarında izinsiz kazı yaptı.
Bu sırada kaya patlatmak için gübre ve şeker karışımıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcının kontrolsüz şekilde patlamasıyla M.D. yaralandı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.D, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
1 kişi gözaltına alındı
Olaydan yara almadan kurtulan E.L.D. gözaltına alındı.
Öte yandan, izinsiz kazı yapılan bölgede bulunan patlamamış durumdaki el yapımı patlayıcıların bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü infilak ettirileceği öğrenildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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