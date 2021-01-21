Diyarbakır’da pandemi hastanelerinden olan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kısıtlamalar öncesi yüzde 85 olan yoğun bakım servislerinin doluluk oranı, yüzde 30'a geriledi.

Kentteki diğer pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki vaka sayılarında ise yüzde 40 düşüş yaşandı. Polikliniğe gün içinde başvuran ve koronavirüs şüphesi bulunan hasta sayıları, 300’den 40'lara kadar düştü.

[Fotoğraf: DHA]

İl genelinde de kısıtlamalar öncesi 800 ile 1000 arasında olan vaka sayısı da 100'e kadar geriledi. Bu durum, HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kent genelindeki risk haritası, kırmızıdan yeşile döndü.

