Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta tek katlı evler kar altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Muş’ta yüksek kesimdeki köylerde tek katlı evler, karlar altında kaldı. Köylüler eve girmek için tünel kazdı.
Kar yağışının etkili olduğu Muş´ta kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek bölgelerdeki köyler, kar altında kaldı.
1800 rakımındaki Yukarı Yongalı Köyü, adeta kara gömüldü.Yoğun yağış sebebiyle kara gömülen evler neredeyse görülmeyecek duruma geldi.
Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, kürek yardımıyla biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da gidiş-gelişlerini sağlıyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı
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