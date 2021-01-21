Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken denizde mahsur kalan 38 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı' ekipleri, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 38 yabancı uyruklunun bulunduğu lastik botun motor arızası ve kötü hava şartları nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak, bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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