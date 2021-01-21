Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmanlı dönemine ait tabloyu satmaya çalışan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tablo ile Roma dönemine ait sikke ve şamdanı satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Zanlının tabloyu 750 bin dolara satmaya çalıştığı öğrenildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, A.İ'nin evine düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 87,5x108 santimetre ebadındaki tuvale yapılmış "Kuşlara Yem Hazırlayan Adam" tablosunu ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Tabloyu 750 bin dolara satmaya çalıştılar
Operasyonda ayrıca, Roma dönemine ait 45 sikke, 9 santimetre uzunluğunda zincir, sarı renkli halkalı obje, şamdan ve izinsiz kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin tabloyu 750 bin dolara satmaya çalıştığı öne sürüldü.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Roma Dönemi Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Yem bulmakta zorlanan hayvanlar için doğadalar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz