Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, A.İ'nin evine düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 87,5x108 santimetre ebadındaki tuvale yapılmış "Kuşlara Yem Hazırlayan Adam" tablosunu ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Tabloyu 750 bin dolara satmaya çalıştılar

Operasyonda ayrıca, Roma dönemine ait 45 sikke, 9 santimetre uzunluğunda zincir, sarı renkli halkalı obje, şamdan ve izinsiz kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin tabloyu 750 bin dolara satmaya çalıştığı öne sürüldü.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.