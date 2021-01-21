Muş’ta günlerdir yağan kar, evlerin çatılarını karla kapladı, binaların çatılarında kar kütleleri oluştu. Çatılarda biriken kar ise vatandaşlara ekmek kapısı oldu.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Muş'ta, çatılarda biriken karı temizleyen işçiler, kişi başı ortalama 60/70 lira kazanıyor.

Daha yüksek binalarda ise ekipler, yapılan iş ve güvenlik nedeniyle çatı başına yaklaşık 2 bin TL para alıyor.

Ücret karşılığı çatı temizleyen vatandaşlar kış boyunca bu şekilde evlerine ekmek götürmeyi hedefliyor.

Haber: Şahin Şahin