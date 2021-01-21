Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başı plastik boruya sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, başını plastik altyapı borusuna sıkıştıran köpek vatandaşların uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.
Mahallenin maskotu haline gelen Cesur isimli köpek, yol kenarında oynadığı plastik borunun içine başını sıkıştırdı.
Namaza giderken köpeğin durumunu fark eden mahalle sakinlerinden Yaşar Şahin, boruyu çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Cami çıkışında imam Dursun Açıl’dan yardım isteyen Şahin, köpeği besleyen Tuğba Özkan’a da haber verdi.
Saatlerce sıkıştığı borunun içinde kaldığı tahmin edilen köpek, üç kişinin uzun uğraşları sonucunda yan keski, fidan makası ve testere kullanılarak borunun kesilmesiyle kurtarıldı.
Kurtulan köpeğin mutluluğu kameralara böyle yansıdı.
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