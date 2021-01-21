Muş’ta, kar altında kalan köylerdeki yaşamı görüntülemek üzere Yukarıyongalı Köyü’ne giden basın mensupları, dönüş yolunda tipiye yakalandı.

Tipinin ulaşıma kapattığı yolda mahsur kalan gazeteciler kendi imkanlarıyla kurtulamayınca durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi.

Gazeteciler için hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun bir çalışma sonucu basın mensuplarına ulaşan ekipler, tipi nedeniyle kara saplanan aracı kurtarmak için mücadele etti.

Gazetecilerin içerisinde bulunduğu araç, iş makineleri ve kürekler yardımıyla kardan kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik zorlu çalışma sonrasında gazeteciler, tipinin yoğun bir şekilde etkili olduğu bölgeden kurtarıldı.