İzmir genelinde 930 personel tarafından 215 bin binada yapılan hasar tespit çalışması tamamlandı. 679 bina üzerindeki 3 bin 828 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 789 binadaki 9 bin 117 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak tespit edildi.

Bayraklı ilçesindeki 7 alanda, aralarında depremde yıkılan binaların da bulunduğu acil yıkılan 71 bina için TOKİ tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Zemin artı 5 kat olması planlanan yaklaşık 1500 konut için temel ve zemin iyileştirme çalışmasına başlandı. Bu yıl içinde tamamlanması öngörülen binaların temellerinin önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

133 ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Ekipler, yıkım çalışmalarında da ilk etapta depremden en çok etkilenen Bayraklı'ya odaklandı.

Depremde 8 binanın tamamen ya da kısmen yıkıldığı ilçede 133 ağır hasarlı binada 2 bin 4 bağımsız bölümün yıkılmasına karar veren ekipler, bu binaların bir bölümünde yıkıma başladı, diğerlerinde de tebligat işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Ekipler daha sonra şuralarda da yıkım çalışmaları yapacak:

"Aliağa'da 10, Bayındır'da 3, Bergama'da 6, Buca'da 35, Çeşme'de 7, Çiğli'de 15, Dikili'de 26, Foça'da 6, Gaziemir'de 6, Karabağlar'da 26, Kemalpaşa'da 19, Kiraz'da 11, Konak'ta 50, Menderes'te 20, Menemen'de 9, Narlıdere'de 1, Seferihisar'da 24, Selçuk'ta 2, Tire'de 15, Torbalı'da 26, Urla'da 18, Karaburun'da 60, Karşıyaka'da 27, Bornova'da 51 bina."

Orta hasarlı olduğu tespit edilen binalar da 1 yıl içinde güçlendirme yapılmaması halinde ağır hasarlı kabul edilerek yıkılacak.

[Fotoğraf: AA]

Depremzedeler için rezerv alana konut

Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanında rezerv alan olarak belirlenen 1 milyon 380 bin metrekarelik bölgede teknik personel tarafından yürütülen zemin etüt çalışmaları, imar ve proje çalışmalarında da sona gelindi.

İlk etapta 3 bin 500 konutun yapılması planlanan bölgede binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek.

Yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun yeni konutların sosyal donatılarıyla yapılarak 1 yıl içerisinde depremzedelerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Depremde binaları ağır hasar görmüş veya orta hasarlı olan bina sahiplerine tercih etmeleri halinde rezerv alanlarda üretilecek konutlardan verilecek.