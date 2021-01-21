6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Oktay B. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık S.C. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

Bunun üzerine söz verilen tutuklu sanık Oktay B, mahkemenin vereceği karara saygı göstereceğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık S.C. ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanık Oktay B.'nin, değişen suç vasfına göre "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 11 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.C.'nin beraatine hükmetti.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde 15 Ekim 2019'da, S.C'ye ait evde Kenan Tunç'un darp edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Oktay B. ve S.C. tutuklanmıştı. Sanık S.C, daha sonra tahliye edilmişti.