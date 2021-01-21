Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
60 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir merkezli 60 ilde FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 42 şüphelinin 25'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'sinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 25'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 156 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak henüz bulunamayan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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