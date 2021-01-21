Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'sinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 25'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 156 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak henüz bulunamayan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.