Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 19 Ocak’ta düzenlenen operasyonun görüntüleri polis kamerasına kaydedildi.

"Birazdan size isimlerini ve ikamet adreslerini vereceğimiz şahıslar Adana'mızın gençliğini ve geleceğini karartmaya çalışan, sokakta uyuşturucu satan torbacılardır. Narkotik polisi dün olduğu gibi bugün de yarın da bu zehir tacirlerine hiçbir zaman fırsat vermeyecek, göz açtırmayacak” ifadeleri sonrasında operasyona başlayan ekiplerin çok sayıda polis aracıyla emniyet müdürlüğünden çıkışı kameraya yansıyor.

Ekipler konvoy halinde kendilerine bildirilen şüphelilere ait adreslere ilerlerken, görüntüleri de drone ile kaydediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda 16 şüpheli yakalanmıştı

Ekiplerin “koçbaşı” yardımıyla kapısını kırdığı evde, narkotik köpeği eşliğinde aramalar gerçekleştirilmişti.

Yapılan aramalarda 64 gram sentetik uyuşturucu, 112 bin 500 makaron, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 31 mermi ele geçirilmişti.

25 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda, şüphelilerden 16’sının gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü açıklanmıştı.