İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, 15 Kasım’da Vaniköy Camii’nde yangın başladığı ihbarı üzerine harekete geçerek olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk etmişti.

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Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'deki ekiplerin müdahalesine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden destek vermişti. Yoğun çaba sonrası yangın söndürülerek olay yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Yangın raporunun ayrıntıları

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaptığı incelemelerde, yangının elektrik tesisatı nedeniyle çıktığı anlaşıldı. Yangının, tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınmadan kaynaklandığını sonucuna varıldı. Yangın raporunda şunlar yer alıyor:

"Yangının seyri ve söndürülmesine müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; cami dahilinde bulunan lojman sakinleri tarafından bir koku hissedilerek güney cephedeki yalının teknik personeli ile cami dahili kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıldığı öğrenilmiştir. Yapılan araştırmada, yangının başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde yapılan araştırmada; camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla (bu kısımdaki tablo kesitlerinde, renk değişimi, yapışma, boncuklanma vb. emarelere rastlandığı) yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır."