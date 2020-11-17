Büyükçekmece'de Atatürk, Sinanoba, Ulus, Hürriyet, Fatih, Kamiloba ve Mimarsinan mahallelerindeki hasarlı oldukları tespit edilen 13 binada kontrollü yıkım başlatıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul'da olası depremin Silivri-Küçükçekmece hattında daha fazla etkili olacağının tahmin edildiğine dikkat çekti:

22 binden fazla konut yenilendi

"Büyükçekmece’yi, İstanbul’u etkileyecek deprem burnumuzun dibinde. Bütün kıyı sahili, kıyıdan içeriye 10-15 kilometre çok kötü şekilde etkilenecek. 1999 depremini yaşadım. Ondan sonra da kendi ekibimle kendi yetkilerimle kentsel dönüşümü başlattım. İstanbul'un depreme hazırlık noktasında ne kadar geri kaldığını biliyorum. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nden veya Ankara'dan hiçbir beklentiye girmeden yani kendi işimizi kendimiz yapalım düşüncesiyle yola çıktık. Şu ana kadar 22 binden fazla konutu yeniledik."