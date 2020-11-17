Doğalgaz boru hatlarından Osmangazi Köprüsü'ne, otoyol projelerinden konut inşaatlarına kadar çok sayıda projede yıkım işini saniyeler içinde tamamlayan Mehmet Güler, silo patlatma konusunda ilk başarısını Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde 55 metre uzunluğundaki siloları yıkarak elde etti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde 40 metre yüksekliğindeki 6 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasında oluşan dev yapıyı 5 bin 450 dinamit kapsülü kullanarak yıkmayı başaran Güler, uluslararası belgesel kanallarına da konu oldu.

18 ülkede yıkım yaptı

Mehmet Güler, makine ve insan gücüyle yıkılamayan yapıları patlayıcı ile yıkmak zorunda olduklarını söyledi.

40 yıllık meslek hayatında Irak, Ürdün, Azerbaycan gibi 18 ülkede yıkım yaptığını anlatan Güler, Gaziantep'te çimento fabrikası içerisinde bulunan ve başarıyla yıktıkları silonun 60 metre yüksekliğinde, 24 metre çapında ve 1 metre beton kalınlığında olduğunu söyledi.

"Başarıyla sonuçlandırdığımız silo, bu boyutlarda dünyada ikinci defa yapılan bir uygulama. Bu ölçülerde bir çimento silosu Danimarka'da bir kez denendi fakat hedeflenen tarafa değil ters tarafa yattı. Arkasında bulunan binaların üstüne çöktü. Buradaki patlamadan sonra incelediğimde Türk mühendislerinin yaptığı doğru çalışmalar bunun başımıza gelmesini engelledi. Çukurova Üniversitesi İnşaat Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü hocalarının çalışmaları bu başarılı sonucu elde etmemizi sağladı. Bilim her zaman başarılı olmamızı sağlıyor."

Gaziantep'teki çimento fabrikasındaki silo yıkımında 170 kilogram patlayıcı ve 550 kapsülün kullandığını anlatan Güler, şunları söyledi:

"Burada, 8 büyük havuz ve devrilme esnasından sonra gecikme vererek patlattığımız su havuzları vardı. Bunlar su perdesi oluşturdu ve tozun daha az yayılmasını sağladı. Bu da Türkiye'de ilk yapılan bir uygulama. Şu anda 18 ülkede yaptığımız silo yıkımı sürekli gösterimde. Dünyada artık bir Türk firması patlayıcı ile yıkımda kabul edildi."