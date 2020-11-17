Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutfakta kaçak kazı yaparken yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesi kırsalındaki bir evin mutfağında kaçak kazı yapan ve 18 metre çukur açan 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bergama İlçe Jandarma ekipleri Zeytindağ Mahallesi'ndeki kırsal bölgedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda mutfakta yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 18 metre derinliğinde çukur tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Evdeki 6 kişi suçüstü yakalandı, kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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