Adaylar, sınava başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yatırılabilecek. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım saat 23.59'da sona erecek.

Adayların HES kodu alması gerekiyor

Sınava, 18-24 Şubat arasında veya 5 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DIB-MBSTS Kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.