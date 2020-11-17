Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 Temmuz ile 24 Ağustos arasında meydana gelen oto hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı. 12 şüpheli tespit edildi.

Aralarında 26 ayrı suç kaydı bulunan Ömer Yaralı'nın da bulunduğu şüphelilerin birlikte hareket ederek, Ankara ile birlikte Bolu, Çankırı ve Çorum'da 8 araç çaldıkları belirlendi.

Ağır hasarlı araçlara farklı şasi numarası kopyalamışlar

Şüphelilerin 'change' adı verilen yöntemle satın aldıkları veya çeşitli yollarla temin ettikleri tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı 5 otomobili, çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin diğer 3 aracı ise parçalayarak satıp haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.

Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.