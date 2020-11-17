Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ardahan'ın kuzey kesimlerinin öğlen saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneydoğudan zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2, Tunceli ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 9, Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 7 olacağı öngörüldü.