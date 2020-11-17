Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 11:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 205 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'nda bir kamyonet ile Başkale'de dere yatağında arama yaptı.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, toplam 205 kilo 840 gram eroin bulundu.
Kamyonet sürücüsü B.P. gözaltına alındı.
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