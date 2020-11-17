Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çocuğa içki satan işletmeciye 32 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde 18 yaşından küçük çocuğa içki satan işletmeciye 32 bin 712 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde jandarma ekipleri, bir işletmede yaşı küçük çocuklara alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, T.S'nin yaşı küçük F.E.A'ya alkollü içki sattığını tespit etti. İşletme sahibine 32 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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