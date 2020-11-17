Kütahya’da polisi arayan bir kişi, Balıklı Mahallesi’nde kumar oynatıldığı bilgisini verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir iş merkezinin 3. katındaki daireye baskın gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada şüphelilerin kumar oynadıkları okey takımlarının yanı sıra, iskambil kağıtları, yaz boz ve oyun pullarını buzdolabına sakladıkları belirlendi.

Çatıya saklan diye mesaj attı

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde polis, bir kişinin çatıya saklanan arkadaşına ‘çatıda bir yerlere saklanmaya bak. Savcıyı arıyorlar, çatıda sote bir yere saklan, kapıyı kırabilirler’ diye mesaj attığını gördü.

Savcılıktan alınan arama kararının ardından çilingir beklendiği sırada saklanan şüpheli arkadaşını arayarak, polislerin gidip gitmediğini sordu. Bir süre daha çatıda saklanan kişi, daha sonra saklandığı yerden çıkarak teslim oldu.

65 bin 240 lira idari para cezası uygulandı

Baskında, 14 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ile kapalı alanda sigara içmekten 4 bin 660’er liradan toplam 65 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

Çatıya saklanan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.