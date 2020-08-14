Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA]
Van'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, mahalle, sokak olayları, taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: van haber Terör örgütü PKKSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 11:22
Son Haberler
- 11:50
- 11:48
- 11:37
- 11:36
- 11:21
Sıradaki Haber
3 ilde organize suç örgütlerine eş zamanlı operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz