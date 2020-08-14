Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, mahalle, sokak olayları, taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.