Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 4 küçükbaş, Çivril ilçesi Akdağ Mahallesi'nde 1 büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirtilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Acıpayam ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin Çivril'de olduğu tespit edildi.

3 kişi tutuklandı

Takibe alınan otomobili Işıklı Mahallesi'nde durduran ekipler, aralık bırakılan ve havalandırma amaçlı boru bağlanan bagajın içinde çalıntı inek bulunduğunu fark etti. Bagajdan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Ahmet A., İbrahim Y., Seyithan G. ve Sevinç B., Işıklı Jandarma Karakolun'daki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Kadın şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, Acıpayam'da da aynı araçla hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.