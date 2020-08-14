İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde çalıntı, aranan ve ruhsatsız ya da plakasız motosikletlerin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde dün uygulama yapıldı.



40 araç bulundu

7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, 106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ele geçirildi.



40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç da bulundu. Bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi.



Aranan 216 kişi yakalandı



8 bin 544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı, 895 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Aranma kaydı bulunan 216 kişi yakalandı. Çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

