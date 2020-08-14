Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin düzenlenecek.

Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıl ara verilen ayini, Fener Rum Patrikhanesi yetkililerinin yönetmesi bekleniyor.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl ayine 50 civarı kişinin katılması planlanıyor.