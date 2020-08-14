Haber Giriş: Kaynak: AA
Sümela Manastırı ayine hazır
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı, 88 yıl aradan sonra yılda bir kez Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verilen 2010'dan itibaren düzenlenen 7. ayine ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin düzenlenecek.
Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıl ara verilen ayini, Fener Rum Patrikhanesi yetkililerinin yönetmesi bekleniyor.
Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl ayine 50 civarı kişinin katılması planlanıyor.
Etiketler: sümela manastırıSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:47
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