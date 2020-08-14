Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 2 bin 548 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 548 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 548 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 410 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: gaziantep haber gaziantep koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:15
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