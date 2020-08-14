Adana ve Gaziantep'te terör operasyonu: 10 gözaltı
Adana ve Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.
Tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, buradaki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Gaziantep
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.