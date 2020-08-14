İstanbul Alibeyköy'de trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaşanan olayda, kendisini kaybeden sürücü Emre E., trafikte tartışma yaşadığı Sena K.'ye önce sözlü saldırıda bulundu. Ardından arabasına çıktı ve camını tekmeledi.

Olaya çevredekiler müdahale etti. Çevreden tepkiler artınca sürücü arabasına binerek uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada görüntüleri izleyen binlerce kişi tepki yağdırdı.



Vali Yerlikaya: Şahıs gözaltında

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya tepki gösterdi. Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" dedi.