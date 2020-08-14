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Manisa'da çöp depolama alanında yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaffar Okkan Mahallesi mevkisinde bulunan şehir çöplüğü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İtfaiye ekipleri, Salihli Belediyesi su ikmal araçları ve 20’den fazla personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: manisa salihli çöp depolama alanında yangınSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 06:30
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