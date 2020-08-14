Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'daki yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca mahalledeki cami hoparlöründen yapılan anons üzerine bölge halkı da tanker ve kovalarla yangın bölgesine su taşıdı.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: AA]
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