Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk ve makilik alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip etti.

[Fotoğraf: AA]

"Zarar gören bir ev bilgisi yok"

Bekir Pakdemirli, gece yaptığı açıklamada, yangının saat 22.47'de başladığını, 22.58'de ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Bölgede rüzgar hızının saatte 53 kilometre olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bir miktar azalmaya rağmen rüzgar halen devam ediyor. Sıcaklığımız 25 derece. Havada yüzde 50 nem var. Nem çok aleyhimize değil" dedi.

Yangına 86 arazöz, 9 dozer, 344 personelin müdahale ettiğini anlatan Pakdemirli, "Tedbir amaçlı 3 tane sitemiz boşaltılmış durumda. Şu ana kadar bize ulaşmış zarar gören bir ev bilgisi de yok. Öncelik tabii ki can güvenliği, mal kayıplarının olmaması" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’deki yangınla ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/jUdnAKEhCg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2020

"Trafodan kaynaklı olduğu söyleniyor"

Yangının makilik alanda çıktığını anımsatan Pakdemirli, "Şimdilik 50 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Tabi bu alan büyüyebilir. Yangın devam ediyor. İHA görüntülerinden almış olduğumuz bilgi. Birazdan emniyetin gece görüşüne sahip helikopteriyle bir keşif uçuşu yapıyor olacağız" sözlerini kullandı.

Dozerlerin yol, şerit açma, yangını durdurma faaliyetlerini sürdüğünü, ekiplerin yangının etrafını çevirmek için çalıştığını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz yerleşim alanlarına tehdidin tamamen ortadan kalkması. Şu an itibarıyla yerleşim alanlarında herhangi bir tehdit yok ama ileriye yönelik tedbirlerimizi de alıyoruz. Sabahtan itibaren de tabloyla, gelişmelerle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapabiliriz."

Bir gazetecinin yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusuna Bakan Pakdemirli, "Bendeki bilgi, trafodan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çıkış nedeninden çok şu anda yangını söndürmeye odaklanıyoruz" diye cevap verdi.