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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 145 gram uyuşturucu, 10 hint keneviri kökü, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 08:34
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