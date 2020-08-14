Haber Giriş: Kaynak: DHA
Denizli'de düğünden 13 vaka tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'deki bir mahallede Kurban Bayramı öncesi yapılan düğünler nedeniyle 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugünden itibaren mahallenin ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verildi.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı 300 nüfuslu Akyar Mahallesi, Tavas ilçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin olağanüstü aldığı karar gereği, ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede tarama işlemi başlatırken, jandarma ekipleri yerleşime ulaşan yolları kapattı. Mahallenin 2 ayrı girişi, jandarma ekiplerince şeritle kapatılarak hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmiyor.
[Fotoğraf: DHA]
Köyden çıkmak isteyenler jandarmanın uyarısı üzerine geri döndürülüyor. Yapılan incelemede mahallede Kurban Bayramı öncesi düğün yapıldığı, koronavirüsün bu düğünde yayıldığı belirlendi.
Koranavirüs testi yapılan kişilerden 13'ünün testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Etiketler: denizli haber denizli koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 10:04
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