Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Jandarma ekiplerince Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Kurudere mevkisi ile Balkaya köyünde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler, uygulama sırasında, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla yakalanan 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.