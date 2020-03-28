Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Han Mahallesi'nin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ettiği vurgulandı.

Rize'de de koronavirüs karantinası

Dün de Rize'nin Kendirli beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri, potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının izni ve onayıyla karantina altına alınmıştı.