Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da Han Mahallesi karantinaya alındı
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Han Mahallesi'nin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ettiği vurgulandı.
Rize'de de koronavirüs karantinası
Dün de Rize'nin Kendirli beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri, potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının izni ve onayıyla karantina altına alınmıştı.
Etiketler: Van koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 01:01
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