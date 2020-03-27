İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

"Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda."

Ayrıntılar geliyor...