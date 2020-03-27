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Bakan Soylu: 12 belde ve köy karantinada
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları:
"Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:55
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